عناوین مهم امروز روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا:

درخواست رئیس جمهور از شرکت‌های دولتی چین برای کمک به مدرنیزه سازی چین

چین متعهد به تثبیت بازار املاک شد

چین در مسیر رهبری اقلیمی جهان؛ از تحول داخلی تا همکاری جنوب–جنوب

تداوم رشد صنعت مخابرات چین طی ۱۱ ماهه نخست ۲۰۲۵

نمایش جلوه‌های میراث فرهنگی ناملموس چین در پکن

ونزوئلا، آمریکا را به خاطر «دزدی دریایی» محکوم کرد

چین به اقدام آمریکا در افزودن پهپاد‌های DJI به «فهرست کالا‌های تحت کنترل» واکنش نشان داد

پایان مذاکرات اوکراین و آمریکا؛ زلنسکی از تکمیل کار‌های کلیدی برای پیش‌نویس «طرح صلح» خبر داد

گفتگوی‌های ایران و مصر با موضوع ثبات در خاورمیانه

عراق در آستانه خاموشی بعد از تعلیق عرضه گاز ایران

ایران می‌گوید: برنامه موشکی با هدف دفاع از حاکمیت ملی و "غیر قابل مذاکره" است

سی جی تی ان:

دستورالعمل‌های مهم شی جین‌پینگ در مورد شرکت‌ها و موسسات مرکزی چین

بررسی قانون تنظیم فعالیت‌ها و حفاظت از محیط زیست قطب جنوب در چین

چین اظهارات مقام ژاپنی درباره سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای نظم جهانی دانست

نخست وزیر چین خواستار تلاش بیشتر برای تدوین پیش نویس برنامه پنج سال پانزدهم شد

شی جین‌پینگ دستور ارتقاء دو افسر ارتش چین به درجه ژنرال را صادر کرد

نقش سازنده چین در میانجی‌گری بین کامبوج و تایلند

ترامپ: تعداد ناو‌های هواپیمابر در نیروی هوایی این کشور را افزایش خواهیم داد

آمریکا ادعا کرد: حدود ۶۲۰ هزار «مهاجر غیرقانونی» اخراج شده‌اند

مقام ارشد نظامی ایران: تهدیدات اسرائیل «بی‌ثباتی و ضعف» آن را آشکار می‌کند

گلوبال تایمز:

رونمایی از آخرین دستاورد‌های چین در حوزه علوم زیستی

رئیس جمهور چین شی جین پینگ از شرکت‌های دولتی مرکزی می‌خواهد که به مدرنیزه سازی چین کمک بیشتری کنند

نمونه اولیه ابررسانا کوانتومی چین به پیشرفت کلیدی دست یافت

جامعه بین المللی باید با قاطعیت جاه طلبی‌های هسته‌ای ژاپن را محدود کند

همکاری فضایی آمریکا و چین در هاله ابهام

تصمیم ایالات متحده برای وارد کردن یک شرکت چینی به فهرست اخلال گران امنیت ملی

رئیس ستاد ارتش لیبی، ۴ مقام دیگر در سقوط هواپیما در نزدیکی پایتخت ترکیه کشته شدند

۸ نفر در اثر سقوط وسیله نقلیه به تالابی در شرق چین کشته شدند

چاینا دیلی:

استان شیزانگ در ۱۱ ماه گذشته نزدیک به ۷۰ میلیون گردشگر را جذب کرده است

اتحادیه اروپا به اتخاذ رویکرد عملی ترغیب شود

رئیس جمهور چین بر نقش کلیدی شرکت‌های دولت مرکزی در توسعه چین تاکید کرد

چین تلاش‌های خود در تولید زیستی را افزایش می‌دهد

نمایشگاه سالانه بین المللی هنر در پکن افتتاح شد

اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را تمدید کرد

روزنامه مردم:

رئیس جمهور چین از شرکت‌های دولت مرکزی خواست به مدرنیزه سازی چین کمک بیشتری کنند

برنامه‌های کلان چین برای حفاظت از محیط زیست

فروش آنلاین، محرک‌های جدید رشد اقتصادی چین

ایجاد کشاورزی مدرن گلخانه‌ای برای رونق زندگی روستایی

ربات‌های انسان نما درحال تبدیل شدن به نیروی کار

چین مخالفت با اظهارات مقام ژاپنی در مورد داشتن سلاح‌های هسته‌ای را خواستار شد

توسعه چشمگیر، زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های الکتریکی چین

چین قیمت خرده فروشی بنزین و دیزل را کاهش داد

واکنش چین به سرکوب شرکت‌های چینی توسط ایالات متحده

مهمترین عناوین خبری امروز روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- افتتاح آزمایشگاه پیشرفته در دانشگاه پزشکی «افغان».

- وزیر امور مهاجرین افغانستان از رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان بلخ اطمینان داد.

- سفیر افغانستان در دوحه با نماینده ویژه لهستان گفت‌و‌گو کرد.

- انتقال بیش ۶۸۴ هزار تن کالا از طریق خطوط آهن.

- هشدار درباره شیوع بیماری فلج اطفال در افغانستان.

- برق ترکمنستان به هرات دوباره وصل شد.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- افزایش همکاری‌های تجاری افغانستان و قزاقستان از طریق خطوط آهن.

- هند، دارو‌های مورد نیاز افغانستان را ارسال می‌کند.

- معاون ارشد امور امنیتی وزارت کشور افغانستان به ننگرهار رفت.

- روند توزیع زمین برای مهاجران بازگشته در استان ننگرهار آغاز شد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- سازمان ملل، ۳ مرکز جدید درمانی در ۳ استان افغانستان احداث می‌کند.

- آلمان، ۱۴۱ پناهجوی افغان را از پاکستان منتقل کرد.

- صلیب سرخ: افغانستان همچنان با یکی از شدید‌ترین چالش‌های بشردوستانه جهان مواجه است.

- اتحادیه اروپا: ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- سازمان ملل: شهر فراه در ۲۴ سال، ۵ برابر بزرگتر شده است.

- حدود ۷۰۰ خانواده مهاجر افغان روز گذشته به کشورشان بازگشتند.

- پناهجویان افغان موظف شدند در روز‌های کریسمس به اداره مهاجرت آمریکا مراجعه کنند.

- ۳ زن در یک رویداد رانندگی در هلمند جان باختند.

- علمای دینی پاکستان: از خاک افغانستان نباید علیه کشور ما استفاده شود.

عناوین اخبار مهم امروز روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- وزیر دارایی پاکستان: اقتصاد ما دیگر وام محور نیست و در حال شکل گیری بر پایه صادرات است

- فرمانده ارتش لیبی در حادثه سقوط هواپیما در ترکیه کشته شد

- ۷۵ درصد از سهام هواپیمای ملی پاکستان به قیمت ۱۳۵ میلیارد روپیه فروخته شد

- بلژیک نیز به جمع شاکیان رژیم صهیونیستی در پرونده نسل کشی غزه در دادگاه جهانی پیوست

«آج نیوز»

- پاکستان در شورای امنیت: پرونده هسته‌ای ایران باید از طریق مذاکرات حل شود

- رکورد زنی قیمت طلا در پاکستان / هر تولا طلا (۱۲ گرم) به بالای ۴۷۰ هزار روپیه رسید

- رئیس حزب تحریک انصاف: عمران خان تصمیم بابت مذاکرات را به رهبران اپوزیسیون در مجالس ملی و سنا سپرده است

- نخست وزیر پاکستان: برای مذاکرات با تحریک انصاف آماده هستیم

«دیلی جنگ»

- فرمانده نیروی دریایی بحرین با همتای پاکستانی خود دیدار کرد

- وزیر هوانوردی پاکستان: واگذاری سهم هواپیمایی ملی نشان دهنده اعتماد سرمایه گذاران به وضعیت اقتصادی کشور است

- عملیات نیرو‌های پلیس ایالت خیبرپختونخوا در شهر کوهات منجر به هلاکت ۸ تروریست شد

- وزیر فناوری اطلاعات پاکستان: به زودی سرویس ۵- جی در شهر‌های مختلف راه اندازی خواهد شد

مهمترین عناوین امروز روزنامه های ترکیه

روزنامه حریت :

هواپیمای فرمانده ستاد ارتش لیبی در آنکارا سقوط کرد

اردوغان: پل دیجیتالی میان سه قاره خواهیم شد

مجوز حضور نظامی ترکیه در لیبی برای دو سال دیگر تمدید شد

روزنامه صباح :

اردوغان: در لیگ بهترین های جهان هستیم

حداقل حقوق به 28 هزار 75 لیر رسید (660 دلار)

هواپیمای لیبی در آنکارا سقوط کرد

لشکرکشی دیپلماتیک ترکیه به سوریه چرا اسرائیل را ناراحت کرده است؟

روزنامه سوزجو:

شاه اثر حزب حاکم: در عصر حاضر ترکیه ورود به دانشگاه یک درد، ادامه تحصیل دردی بزرگتر شده است

سانحۀ اسرارآمیز: هواپیمای حامل فرمانده ارتش لیبی، در آنکارا سقوط کرد

رهبر حزب جمهوری خلق: پس چرا کاری به آقایانی که با کشتی های خود مواد مخدر حمل می کنند ندارید؟

روزنامه جمهوریت:

محکومین پروندۀ زمین لرزه از طرح قانونی عفو کنار گذاشته شدند

اوزگور اوزل: فساد، خلاصۀ سال 2025 است

حداقل حقوق به 28 هزار 75 لیر رسید (660 دلار)

روزنامه ترکیه :

اردوغان: در یک روند تاریخی قرار گرفته ایم، به عقب برنمی گردیم

هواپیمای هیئتی که برای تمدید مجوز حضور ترکیه در لیبی به آنکارا آمده بود سقوط کرد

مصر، کیفیت را پائین آورده، مقصد جدید کارخانه داران برای تولید به سمت سوریه کج شده است

روزنامه ینی شفق :

اسرائیل، اولین تهدید برای ترکیه

اردوغان: از این روند تاریخی عقب نشینی نمی کنیم

نتانیاهو نیروهای شبهه نظامی جهانی تشکیل می دهد

صمود دوباره به راه می افتد

هواپیمای حامل هیئت لیبیایی سقوط کرد

روزنامه قرار :

باز هم پهپاد روسی: حملۀ انتحاری به کشتی ترکیه در دریای سیاه

اوزگور اوزل: از سقوط پهپادهای ناشناس خوشحال می شویم، آنهایی که سقوط نکرده اند را چه کنیم؟

اتحاد شیطانی در دریای مدیترانه: یونان، قبرس جنوبی، اسرائیل

هواپیمای حامل فرمانده ارتش لیبی در آنکارا سقوط کرد

روزنامه آکشام:

اردوغان: میراث اجدادی خود را محکم در آغوش بگیریم

پیام سفرهای دیپلماتیک به سوریه: ای اسرائیل، می دانیم که چکار می کنی

هواپیمای فرمانده لیبیایی سقوط کرد

عناوین اصلی امروز روزنامه‌های انگلیس

گاردین:

با انتشار اسناد تازه از پرونده اپستین، فشار‌ها بر اندرو مانتباتن–ویندزور افزایش یافته است.

دیلی اکسپرس:

کشاورزان اعلام کرده‌اند برای حذف کامل مالیات بر ارثِ مزارع به مبارزه ادامه می‌دهند؛ این در حالی است که دولت آستانه مشمولیت را به‌طور قابل‌توجهی بالا برده است.

فایننشال تایمز:

پس از عقب‌نشینی ۱۳۰ میلیون پوندی دولت از سیاست جنجالی مالیات بر ارث، شمار کشاورزانی که ناچار به پرداخت این مالیات می‌شوند کاهش یافته است.

دیلی تلگراف:

انتشار تازه اسناد پرونده اپستین شامل ایمیلی است که گفته می‌شود از سوی اندرو مانتباتن–ویندزور ارسال شده و در آن از گیسلین مکسول درباره «دوستان نامناسب تازه» پرسیده شده است؛ با این حال زمینه پیام روشن نیست و هیچ اتهامی مطرح نشده است.

آی پیپر:

اسناد جدید پرونده اپستین از تبادل ایمیل‌هایی میان گیسلین مکسول و فردی که گمان می‌رود اندرو مانتباتن–ویندزور باشد حکایت دارد؛ زمینه بسیاری از پیام‌ها نامشخص است و نشانه‌ای از تخلف ارائه نشده است.

دیلی میل:

پس از فشار کشاورزان و نمایندگان حزب کارگر، دولت مالیات بر ارثِ مزارع خانوادگی را تعدیل کرده است.

دیلی میرر:

انتشار ایمیل‌های تازه در پرونده اپستین فشار‌ها بر اندرو مانتباتن–ویندزور را افزایش داده؛ ایمیل‌هایی که در آن از مکسول خواسته شده «افراد نامناسب» معرفی شوند. او پیش‌تر همه اتهام‌ها را رد کرده است.

تایمز:

ایمیل‌های منتشرشده در پرونده اپستین میان گیسلین مکسول و فردی که احتمالاً اندرو مانتباتن–ویندزور است، نشان می‌دهد درخواست معرفی «دوستان نامناسب» مطرح شده؛ با این حال زمینه پیام‌ها روشن نیست و هیچ تخلفی اثبات نشده است.

عناوین مهم امروز رسانه‌های بوسنی و هرزگوین

روزنامه دنونی آواز:

انفجار هولناک مسکو را لرزاند؛ یک ژنرال و چند افسر پلیس جان باختند

اسقف تومو ووکشیچ: هیچ‌کس به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست، اما هرکس می‌تواند نشانه‌ای از امید باشد

بارش برف گسترده در کرواسی؛ تازه‌ترین پیش‌بینی‌های هواشناسی برای تعطیلات

اختلال در تردد تراموا‌های سارایوو به دلیل نقص فنی در کابل برق

روزنامه اسلوبوجنیه:

بارش برف در بخش‌هایی از بوسنی و هرزگوین؛ اختلال در تردد و مسدود شدن یک محور اصلی برای خودرو‌های سنگین

تراموا‌های سارایوو فقط تا ایستگاه راه‌آهن تردد می‌کنند؛ توضیح شرکت GRAS درباره علت محدودیت

نمایندگان پارلمان جمهوری صرب دقیقاً درباره چه موضوعاتی بحث کردند؟

غول سابق صنعت بوسنی در سراشیبی سقوط

پایان یک روند انتخاباتی؛ نوبت پرداخت «چک‌ها» رسید!

پایگاه خبری ویه‌یستی:

هشدار درباره رادیکالیزه‌شدن فضای عمومی کرواسی: اورشکوویچ از رشد نگران‌کننده افراط‌گرایی خبر داد

شب کریسمس در بالکان: آئین‌های مذهبی، شام سنتی و نقش مذهب در هویت اجتماعی

اسناد تازه از دهه ۹۰ میلادی: ارتباطات پروازی ترامپ و اپستین دوباره زیر ذره‌بین رفت

تحول در میدان نبرد: حمله پهپادی اوکراین به اطراف مسکو و پیامد‌های امنیتی آن

تداوم سیاست شهرک‌سازی اسرائیل: ساخت شهرک‌های جدید و افزایش تنش در کرانه باختری

هشدار هواشناسی: آغاز بارش برف در اوشک و تغییر الگوی جوی در بوسنی

روزنامه نزاویسنه نوینه:

جزئیات تازه از انفجار مسکو

پرونده‌های اپستین لندن را تکان داد؛ پرنس اندرو روابط نامتعارف خود را تأیید کرد

ژنرال محمد الحداد که بود؟

دادستانی: ترامپ با هواپیمای خصوصی اپستین پرواز کرده است

خودرو‌های خودران چگونه «تصمیم می‌گیرند» و شبیه انسان رفتار می‌کنند؟

واردات بوسنی و هرزگوین طی یک سال بیش از یک میلیارد مارک افزایش یافت

روزنامه دنونی لیست:

در پوسوشیه درباره نامزد جبهه دموکراتیک برای ریاست‌جمهوری بوسنی چه می‌گویند؟ کروات‌ها باید به نامزد بوشنیاکی رأی بدهند

تنها راه جلوگیری از انتخاب نماینده کروات توسط رأی‌دهندگان بوشنیاک، رأی دادن کروات‌ها به عضو بوشنیاکی ریاست‌جمهوری است

آیا باقر عزت‌بگوویچ کنار می‌کشد؟

نیکشیچ با حمایت از بچیروویچ حرکتی حساب‌شده انجام داد؛ SDA نگران است و واکنش‌ها تندتر می‌شود

گفت‌وگوی مناسبتی با دوریس ولاشیچ: صلحی که در درون خود داریم، پایه صلحی است که با دیگران تقسیم می‌کنیم

استفاده بیش از حد از تلفن همراه؛ شایع‌ترین عامل بروز اختلالات گفتاری در کودکان

مهمترین عناوین امروز رسانه‌های فرانسه

د اچ

– برنامه فوق العاده حساس همکاری فرانسه و روسیه در تولید سوخت هسته‌ای، بازتاب زیادی داشته است.

لزکو

– اتحادیه اروپا برای توسعه و نوسازی ارتش خود تا سال ۲۰۳۰، به ۸۰۰ میلیارد یورو نیاز دارد. تامین این مبلغ، بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی مشکل است.

ب اف‌ ام

– چرا فرانسه به ناو هواپیمابر نیاز این کشور ساخت یک ناو هواپیمابر جدید را برای حفظ جایگاه بین المللی اش ضروری می‌داند.

– اسپانیا پس از سفارش ۱۰۰ بالگرد نظامی، ۱۸ هواپیمای حمل و نقل نظامی به ایرباس سفارش داد.

لوفیگارو

– سالانه ۳۶۵ هزار حمله سایبری؛ نا امنی دیجیتالی فرانسه را فراگرفته است.

سود وست

– توافقنامه اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین – مرکوسور-؛ نمایندگان اتحادیه‌های کشاورزان و دامداران پس از دیدار با مکرون، گفتند حالا توپ در زمین دولت است. کشاورزان و دامداران همچنان زیر فشار‌اند.

کوریه

– در امارات، یهودیان پس از جنگ غزه هم اعیاد و مراسم ویژه خود را اجرا می‌کنند. پس از امضای توافقنامه ابراهیم، یهودیان در این کشور تسهیلات زیادی دارند.