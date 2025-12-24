پخش زنده
دستگاه پلاسمافرز پیشرفته در بیمارستان امام حسن بجنورد به همت خیرین و علوم پزشکی استان راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این دستگاه با ارزش ریالی ۲ میلیارد تومان، یکی از جدیدترین سیستمهای آفرزیس درمانی است که به درمان اختلالات خودایمنی، بیماریهای متابولیک و شرایط بحرانی کمک میکند.
دستگاه پلاسمافرز امکان تصفیه خون را فراهم میکند و با حذف مولکولهای بیماریزا از پلاسمای خون، به بیماران مبتلا به بیماریهایی مانند لوپوس، TTP و شوک عفونی کمک میکند.
پیش از این، بیماران برای دریافت درمان به استانهای دیگر مراجعه میکردند، اما حالا با راهاندازی این دستگاه در استان، شرایط درمانی بهطور چشمگیری بهبود یافته است.
این دستگاه قادر به انجام روشهای مختلف آفرزیس درمانی از جمله پلاسمافرزیس درمانی، فیلتراسیون دوگانه، هموپرفیوژن و دیگر تکنیکهای پیشرفته است که در شرایط اورژانسی و پیچیده، در بخشهای ICU و درمانهای تخصصی کاربرد دارد.
با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته، این دستگاه میتواند بهطور چشمگیری کیفیت خدمات درمانی را در استان خراسان شمالی افزایش دهد و گامی بزرگ در جهت بهبود سلامت بیماران برداشته شود.