رئیس هیئتمدیره شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید) از حل عمده چالشهای حقوقی و قراردادی مجموعههای فعال در این صنعت خبر داد و مهمترین نقطه عطف مدیریتی را، تمرکز بر تولید و راهاندازی یک دستگاه کلیدی دانست.
جواد طاهر افشار،رئیس هیئتمدیره ایرید، که بهعنوان قطب توسعه صنایع ریلی شناخته میشود، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بر تأثیر مستقیم «رویکرد میدانی مدیریت» بر روحیه کارکنان و انسجام سازمانی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که حضور فعال مدیرعامل در لایههای مختلف عملیاتی و همچنین ارتباط مؤثر با مقامات ملی و نهادهای تصمیمگیر، در رفع موانع فرآیندی و تسهیل مسیر توسعه، نقش محوری داشته است.
اهمیت راهبردی تجهیز فورج:
پس از ساماندهی فضای حقوقی و مدیریتی، تمرکز کامل بر مقوله تولید قرار گرفته است که این تغییر رویکرد، ثبت رکوردهای قابل توجهی در کارنامه شرکت به همراه داشته است. با این حال، چشمانداز آینده شرکت به راهاندازی یک تجهیز حساس گره خورده است.
رئیس هیئتمدیره ایرید اظهار داشت: «در بازه زمانی چند ماه آینده، دستگاه حیاتی فورج به بهرهبرداری کامل خواهد رسید. این تجهیز پیشرفته نه تنها یک بهروزرسانی فنی محسوب میشود، بلکه از منظر اقتصادی نیز یک سرمایهگذاری راهبردی است؛ چرا که پیشبینی میشود ارزشآفرینی اقتصادی حاصل از عملیات این دستگاه، به اندازه کل سودآوری یک شرکت مجزا برای مجموعه به همراه داشته باشد.»
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم مدیریت برنامهمحور و حفظ این رویکرد تولیدگرا، جایگاه این شرکت در مسیر جهش صنعت ریلی کشور بهطور پایدار تثبیت شود.