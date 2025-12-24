به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مدرسه با نام ادبستان شهید غفوری و با همت یکی از واحد‌های تولیدی منطقه احداث خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان، این پروژه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و در سه طبقه ساخته می‌شود. هدف از اجرای این طرح، ارتقای سطح آموزشی و فراهم‌سازی فضای مناسب برای دانش‌آموزان منطقه عنوان شده است.

زمین این مدرسه از طرف فرزندان زنده یاد حاج عزیز حاجی زاده، اهدا شده است.

این اقدام خیرخواهانه گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان محسوب می‌شود.