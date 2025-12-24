رویداد ملی «ایلام ایران، ایوان ایلام» با هدف معرفی ظرفیت‌ها و پیگیری مطالبات مردم شهرستان ایوان، از امروز در قالب ویژه‌برنامه‌های صداوسیمای مرکز ایلام آغاز شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ رویداد ملی «ایلام ایران، ایوان ایلام» با محوریت معرفی ظرفیت‌ها و بررسی مطالبات مردم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، در صدر برنامه‌های صداوسیمای مرکز ایلام قرار گرفته است.

این رویداد که از امروز آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد، در قالب ویژه‌برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و بخش‌های خبری، به انعکاس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شهرستان ایوان می‌پردازد.

در جریان این برنامه‌ها، مسئولان مختلف استان با حضور در استودیو و ارتباط‌های میدانی، به بررسی مشکلات، مطالبات و دغدغه‌های مردم شهرستان ایوان پرداخته و پاسخگوی پرسش‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده خواهند بود.