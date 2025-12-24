پخش زنده
خبرنگار شبکه پرستیوی در کرانه باختری اشغالی ، در جریان گزارش زنده از یورش نیروهای رژیم اسرائیل به اردوگاه آوارگان قلندیا، بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی زخمی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نقا حامد، خبرنگار پرستیوی، در حالی که تحولات مربوط به حمله نظامیان صهیونیستی به اردوگاه قلندیا، واقع در شمال قدس اشغالی را بهصورت زنده پوشش میداد، هدف شلیک مستقیم گلولههای پلاستیکی قرار گرفت.
این خبرنگار لحظاتی پیش از هدف قرار گرفتن اعلام کرده بود که نیروهای اسرائیلی همزمان از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی استفاده میکنند.
در همین حال، جمعیت هلال احمر فلسطین از زخمی شدن دستکم چهار فلسطینی در جریان این یورش خبر داده که دو نفر از آنها با مهمات جنگی هدف قرار گرفتهاند.
نیروهای اشغالگر اسرائیلی پس از ورود به اردوگاه قلندیا، کنترل تمامی محلههای آن را در دست گرفته و شماری از جوانان فلسطینی را بازداشت کردهاند.
همچنین بولدوزرهای همراه این نیروها اقدام به تخریب چندین واحد تجاری در اطراف اردوگاه کردهاند.
پیشتر نیز نیروهای رژیم صهیونیستی، گروههای خبری حاضر در محل را هنگام پوشش این یورشها با گاز اشکآور و نارنجکهای صوتی هدف قرار داده بودند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که رژیم اسرائیل در حال پیشبرد یک پروژه گسترده شهرکسازی در منطقه قلندیاست؛ طرحی که بهطور گسترده بهعنوان تلاشی برای جداسازی کامل شمال قدس اشغالی از رامالله و مناطق فلسطینی پیرامونی آن ارزیابی میشود.