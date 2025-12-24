به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر کرم‌زاده با اشاره به هفتمین دوره تجلیل از برترین‌های پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی افزود: طرح جامع گردشگری استان اصفهان تنها طرح برگزیده در حوزه علوم انسانی در میان تمامی واحد‌های جهاد دانشگاهی کشور بود که این موضوع، جایگاه ویژه آن را در نظام پژوهش و سیاست‌گذاری کشور برجسته می‌کند.

او با تشریح اهداف این طرح تصریح کرد: این طرح حاصل تلاش جمعی اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی اصفهان است و باهدف بازنگری، روزآمدسازی و تدوین برنامه‌ای جامع برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری و حرکت به‌سوی مدیریت یکپارچه گردشگری استان تهیه‌شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: در این طرح، شناسایی ظرفیت‌های گردشگری، تحلیل وضعیت موجود عرضه و تقاضا، ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها، طراحی ساختار فضایی گردشگری استان و پیش‌بینی روند‌های آتی گردشگری انجام‌شده و تدوین چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، نواحی گردشگری و برنامه‌ها و پروژه‌های اجرایی از محور‌های اصلی آن بوده است.

کرم‌زاده با اشاره به روش اجرای این مطالعه، افزود: روش انجام طرح، ترکیبی از مطالعات اسنادی و میدانی بوده و در این مسیر، جلسات متعددی با ذی‌نفعان، صاحب‌نظران، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حرفه‌ای، فعالان بخش خصوصی و کارفرما برگزارشده است. همچنین بیش از ۲۸ شهرستان استان مورد بازدید میدانی قرار گرفت و داده‌های پایه در حوزه‌های مختلف جغرافیایی، محیط‌زیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردآوری و تحلیل شد.

او تصریح کرد: در بخش اقتصاد گردشگری، مدل‌های عرضه و تقاضا برآورد و برای آینده‌پژوهی گردشگری سه سناریوی تضعیف، تداوم و بهبود وضع موجود تدوین‌شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در ساختار فضایی پیشنهادی، استان به هشت ناحیه گردشگری تقسیم‌شده و پهنه‌ها و محور‌های گردشگری تاریخی فرهنگی، طبیعی، علمی فناوری، روستایی، عشایری، کویری، آبی، زمستانی، صنعتی و سلامت تعیین‌شده است. چشم‌انداز ۱۴۰۷ استان نیز اصفهان را به‌عنوان مقصدی منحصر‌به‌فرد و برند در گردشگری داخلی و بین‌المللی با مشارکت فعال بخش خصوصی و جوامع محلی ترسیم می‌کند.

کرم‌زاده با اشاره به دستاورد‌های این طرح تأکید کرد: شناسایی و تحلیل ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان، ترسیم نقشه ساختار فضایی گردشگری، تعریف مناطق هشت‌گانه گردشگری، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی گردشگری استان، تعریف ۱۲۰ پروژه گردشگری در مقیاس استان و تدوین پیوست مأموریتی دستگاه‌های ذی‌نفع از مهم‌ترین نتایج این طرح است. کسب عنوان طرح برگزیده علوم انسانی کشور نشان‌دهنده اهمیت رویکرد‌های مسئله محور و کاربردی در علوم انسانی و نقش مؤثر جهاد دانشگاهی در پیوند پژوهش با توسعه منطقه‌ای است.