۲۷ مسجد آماده میزبانی معتکفان در شهرستان اردستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان گفت: معتکفان در شهرهای اردستان، زواره، مهاباد و روستاهای نیسیان، کچورستان و تلک آباد، از اذان صبح روز ۱۳ رجب همزمان با دیگر نقاط کشور به عبادت و نیایش خداوند سبحان مشغول میشوند.
حجت الاسلام روح الله رضایی افزود: تا امروز بیش از ۷۰ دانش آموز درسامانه اعتکاف ثبت نام کرده اندو این روند همچنان ادامه دارد.
وی گفت: امسال برای دانشآموزان دختر و پسر شهرستان کلاسهای ریاضی و قرآن با حضور دبیران مربوطه برگزار میشود و به صورت مجزا آئینهای معنوی و برنامههای فرهنگی مذهبی ویژهای تدارک دیده شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان افزود: گفتمانهای دینی با موضوع ولایت، جریانشناسی وقایع روز، برپایی ایستگاه صحت قرائت نماز، برگزاری آئینهای جشن ولادت امام علی (ع) و سوگواری سالروز وفات حضرت زینب (س)، زیارت عاشورا و دعای توسل، پرسش و پاسخ احکام و مسائل دینی و شرعی ازجمله برنامههای پیشبینی شده برای معتکفان است.