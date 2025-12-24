به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی در مراسم یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار گفت: پروژه زیرگذر شهید زقر درخواست دو محله در شرق و غرب این طرح بود که این دو محله را به هم وصل می‌کند. مجموع اعتبارات این سه پروژه حدود ۴۰ میلیارد تومان است و ۹ طرح دیگر منطقه ۱۸ نیز در دهه فجر به افتتاح خواهد رسید.

وی افزود: طرح‌های پیاده‌روسازی خیابان شهیدان میرزایی و یک مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی در بوستان گلستانه هم امروز به بهر برداری می‌رسند.

محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ نیز در مراسم یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار با بیان اینکه امروز ۷ طرح درمنطقه ۲۱ به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مجموع اعتبار این پروژه هاست. شهردار منطقه ۲۱ افزود: با توجه به کمبود زیرساخت درمانی و تشخیصی، امروز افتتاح فاز جدید درمانگاه منطقه با زیربنای حدود ۱۳۰۰ متر مربع در ۳ طبقه را داریم که تکمیل بسته اقدامات تشخیصی را در این درمانگاه شاهد خواهیم بود. همچنین قرائت‌خانه یاس را با زیربنای حدود ۷۵۰ متر با کاربری قرائت خانه و کتابخانه و همچنین پاتوق فعالان فرهنگی به شهروندان تقدیم می‌کنیم. همچنین فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ درخصوص طرح‌های این منطقه توضیح داد: کلانتری سردار شهید شامی در محدوده ناحیه ۳ منطقه ۸ امروز افتتاح می‌شود. در این دوره ساخت سومین کلانتری در منطقه ۸ در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع صورت گرفته که یک ساختمان ۴ طبقه است و پاسخگوی ۶ محله این ناحیه خواهد بود.

مهدی اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰ نیز با اشاره به افتتاح پروژه مقبره‌الشهدا و حسینیه بوستان رضوان در این منطقه گفت: با افتتاح این حسینیه، هیچ محله‌ای را در منطقه ۱۰ نداریم که بدون حسینیه باشد. در فرایند تملک باغات در منطقه ۱۰ که در حال انجام است، بحث آماده سازی یادمان شهدا را نیز در این منطقه خواهیم داشت. همچنین حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ در افتتاح پروژه‌های این منطقه، گفت: امروز ۴ پروژه در این منطقه به بهره برداری می‌رسد که فاز دوم پیاده‌راه صابونیان به وسعت ۳۲۰۰ متر مربع به ارزش ۲۵ میلیارد تومان، احداث یک دوربرگردان، بهسازی و تجهیز بوستان بعثت با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان و احداث سرویس بهداشتی بوستان میثاق را شامل می‌شوند و جمع اعتبار این چند پروژه بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان است.

یکصد و نود و ششمین پویش امید و افتخار شامل بسته افتتاحیه مناطق ۵، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۸ و ۲۱، صبح امروز - چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴- با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ و جمعی از مدیران شهری در محل قرائت‌خانه یاس در منطقه ۲۱ برگزار شد.

اصلاح هندسی دوربرگردان ضلع غربی صادقیه، اصلاح هندسی ضلع جنوبی سیمون بولیوار از میدان دانشگاه و بهسازی شبکه آب‌های سطحی خیابان پیامبر در منطقه ۵، احداث زیرگذر زقر، احداث مخزن آب ۱۰۰۰ متر مکعبی بوستان گلستانه و احداث پیاده‌راه شهیدان میرزایی در منطقه ۱۸، قرائت‌خانه یاس، احداث خیابان‌های آبان ۶ و ۷، احداث کوچه فتح، احداث خیابان ولیعصر انتهای مریم ۳، احداث کوچه گلسرخی و احداث کلینیک در منطقه ۲۱، حسینیه بوستان رضوان و بهسازی مقبره الشهدا د منطقه ۱۰، احداث فاز دوم پیاده‌راه شهید صابونیان، احداث دوربرگردان شمال به شمال خیابان رجایی شمالی، بهسازی و تجهیز بوستان بعثت و احداث سرویس بهداشتی میثاق در منطقه ۱۶ و احداث کلانتری مدائن در منطقه ۸ پروژه‌های این بسته افتتاحیه را تشکیل می‌دهند.