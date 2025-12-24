به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران و جدول نویسان این مسابقات به شرح زیر است:

سرپرست فنی: مزدک گیتی (همدان)

ژوری: بهروز هندیجانی (خوزستان) - مهدی آقاولی (تهران)

داوران درجه یک بین المللی: غلامرضا طاهرخانی (قزوین) غلامرضا محمدنژاد (مازندران) غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) محمدرضا ستوده (لرستان) محمدعلی احمدی (مازندران) ساسان سالاری (فارس) سیفعلی سلمانپور (قم) میلاد قلاوند (اروند) محسن جلیلیان (اروند) فرشاد امیری (کرمانشاه) امین تادین (خوزستان) حامد علیزاده (بوشهر)

داوران درجه دو بین المللی: محمد مارزی (هرمزگان) عباس کارگرپور (تهران) محمود مدبر (کرمانشاه) احمد تاجیک (تهران) فرید بهرامی (لرستان) مهدی شهبازی (کرمانشاه) غلامرضا امیرنژاد (فارس)

داوران درجه سه بین المللی: ایوب یزدانپور (کرمانشاه) جلال حبیبی (خوزستان)

دبیرخانه فنی: علی صداقت جو (خوزستان)

جدول نویسان: سیاوش کرمی (ایلام) محمد قادری (اصفهان)