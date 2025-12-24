مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان، بانوان کارآفرین به‌ویژه زنان زنبوردار شهرستان رابر را معماران توسعه متوازن و نقش‌آفرینان اصلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار استان دانست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ندا نظامی در همایش بانوان زنبوردار کارآفرین استان در شهرستان رابرگفت زن، چه در کانون خانواده و چه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، همواره نقشی تربیت‌گر، پایدارکننده و آینده‌ساز بر عهده داشته است.

وی افزود:توسعه پایدار به معنای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز بدون به خطر انداختن توان نسل‌های آینده است

وی گفت زنان شهرستان رابر با فعالیت در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، دامداری و به‌ویژه زنبورداری، به‌طور هم‌زمان سه رکن اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را محقق کرده‌اند.

نظامی اظهارداشت :عسل رابر قابلیت تبدیل‌شدن به یک برند ملی را دارد تلاش زنان برای ایجاد اشتغال پایدار، نمادی از صبر، پشتکار و عشق به خانواده و سرزمین است