سینما‌ها در هفته گذشته توانستند در ۱۷ هزار و ۲۰۲ نوبت ۳۶۶ هزار و ۹۵۰ مخاطب را به سینما بیاورند و به فروشی معادل ۲۷ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۶۰ هزار تومان دست یابند.

به گزارش خبرگزازری صدا و سیما، این هفته همچنان فیلم سینمایی «آقای زالو» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. همچنین اکران دو فیلم «احمد» و پویانمایی « افسانه سپهر» از امروز چهارشنبه در سینماها آغاز شده است.

فروش کل فیلم‌ها به شرح زیر است:

فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۸۸ هزار و ۹۹۸ بلیت توانست به فروش ۷ میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۴۰۴ هزار تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق و نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان نیز اکران خود را از ۵ آذر آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۸۱ هزار و ۸۱۴ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ۶۸۴ میلیون و ۷۴۸ هزار تومانی دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است. احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغی‌پور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران این فیلم هستند. «طهران ۵۷» اولین فیلم پژمان جمشیدی است که پس از دستگیری اکران می‌شود. این فیلم با فروش ۳۹ هزار و ۲۶ بلیت توانست به فروش ۳ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۸۵۵ هزار تومانی برسد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۴۷ هزار و ۴۲۲ بلیت فروخت و توانست به فروش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۷۲۴ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.

فیلم سینمایی «دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت از ۲۸ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند که با فروش ۲۹ هزار و ۵۵۶ بلیت به فروش یک میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۵۴۸ هزار تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه‌کنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲۵ هزار و ۷۳۷ بلیت به فروش یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۱۲۰ هزار تومانی دست یافت و در رتبه ششم جدول فروشی هفتگی قرار گرفت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیل‌خانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۲ هزار و ۵۱۰ بلیت به فروش یک میلیارد و ۹ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان دست یافت و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.

فروش فیلم ها در سه ماهه پاییز: از ۱ مهر تا ۱ دی فیلم‌های «آقای زالو» با ۱۰۹ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان، «یوز» با ۷۷ میلیارد و ۹۱۶ میلیون تومان، «قسطنطنیه» با ۷۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان، «کج پیله» با ۴۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان، «مرد عینکی» با ۴۰ میلیارد و ۲ میلیون تومان، «کفایت مذاکرات» با ۳۲ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان، «مجنون» با ۱۸ میلیارد و ۳۱ میلیون تومان، «ناجورها» با ۱۶ میلیارد و ۷۴۴ میلیون تومان، «گوزن‌های اتوبان» با ۱۵ میلیارد و ۵۹۱ میلیون تومان، «غریزه» با ۱۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان، «بچه مردم» با ۱۳ میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومان و «زن و بچه» با ۱۲ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان ۱۲ فیلم پرفروش گیشه پاییز سینماها بودند