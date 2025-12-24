به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا مهرافروز با اشاره به آمار مددجویان، بیان کرد: تعداد خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد در سال جاری با رشد قابل توجهی از ۸۷ هزار به ۹۵ هزار خانوار رسیده است، هرچند سیاست این نهاد کوچک‌سازی جامعه هدف است، اما تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی موجب افزایش تعداد نیازمندان تحت حمایت شده است.

وی با تأکید بر اولویت مسکن، به وضعیت زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: از مجموع خانوار‌های مستأجر، یک‌هزار و ۳۴۱ خانوار را زنان سرپرست تشکیل می‌دهند که از این تعداد، ۳۳۷ خانوار به دلیل شرایط سخت معیشتی، نیازمند خدمات فوری مسکن هستند.

مهرافروز با مقایسه وضعیت شهری و روستایی افزود: در مناطق روستایی استان، با همکاری نهاد‌هایی مانند استانداری و بنیاد مسکن، بخش عمده مشکلات مسکن مرتفع شده و تنها ۶۴ خانوار روستایی فاقد سکونت شناسایی شده‌اند. با این حال، اغلب خانوار‌های مستأجر در مناطق شهری ساکن هستند.

مدیرکل کمیته امداد با تشریح چالش تأمین مالی مددجویان برای مسکن ملی، عنوان کرد: خانوار‌های زیر پوشش توانایی تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط طرح نهضت ملی مسکن را ندارند.

وی پیشنهاد داد که در صورت واگذاری زمین، می‌توان با مشارکت سایر نهاد‌های اجرایی، زمینه احداث واحد‌های مسکونی برای این اقشار فاقد درآمد ثابت را فراهم کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اسکان بانوان سرپرست خانوار نیازمند مسکن در روستا‌های پیرامون شهر‌ها طی سه سال آینده خبر داد.