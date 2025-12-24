به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: در راستای حمایت از فروردین سال‌جاری تا کنون، بیش از ۱۶ هزار تن انواع کود شیمیایی از طریق مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان و با استفاده از حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع شد.

شهیدی‌پورافزود: این کود‌ها برای مصارف مختلف از جمله کشت محصولات بهاره و پاییزه، باغاها، مزارع برنج کشت اول و دوم و پرورش ماهی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه از این میزان، یک هزار و ۵۸۷ تن مربوط به کشت محصولات بهاره و پاییزه، یک هزار و ۷۰۵ تن به محصولات باغی، ۱۳ هزار و ۵۰۷ تن به مزارع برنج کشت اول و دوم و ۹۳ تن به پرورش ماهی در آب‌بندان‌ها اختصاص یافته است. افزود: از کل کود توزیع شده، ۱۲ هزار و ۴۰۱ تن کود ازته، یک هزار و ۳۴۹ تن کود فسفاته و ۳ هزار و ۱۴۲ تن کود پتاسه بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با تأکید بر اجرای برنامه ابلاغی اصلاح الگوی کشت در روند تأمین و توزیع کود مورد نیاز بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: سامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنه‌بندی متصل است و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی یا از طریق سامانه دولت من، درخواست خود را ثبت کرده و پس از صدور حواله در سامانه پایش کودی، کود تخصیص‌یافته به محصول مورد نظر خود را از کارگزاری تعیین‌شده دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: توزیع کود‌های شیمیایی در شهرستان بابل با هدف تأمین نیاز‌های غذایی گیاهان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی انجام شده است. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل با نظارت مستمر بر روند توزیع و کیفیت کودها، تلاش می‌کند تا از دسترسی کشاورزان به کود‌های مرغوب و مورد نیاز اطمینان حاصل کند.