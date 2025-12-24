مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از تحول فناورانه در ارایه خدمات ثبت احوال خبر دادو گفت : این اقدامات با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت و دقت، صیانت از اسناد هویتی و ارتقای رضایتمندی شهروندان اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه همزمان با سوم دی‌ماه، روز ملی ثبت احوال، گفت: ثبت احوال استان به تازگی از مجموعه‌ای از طرح‌ها و خدمات فناورانه و تحول‌آفرین رونمایی کرده که گامی مهم در مسیر تحقق دولت هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات هویتی به شمار می‌رود. این اقدامات با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت و دقت، صیانت از اسناد هویتی و ارتقای رضایتمندی شهروندان اجرایی شده است.

منصور عزیزی از آغاز صدور کاملاً هوشمند شناسنامه نوزادان بدون نیاز به مراجعه حضوری والدین خبر داد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، فرآیند صدور گواهی ولادت الکترونیکی از سال گذشته آغاز شد و اکنون در گام بعدی، صدور شناسنامه نوزاد از طریق درگاه «سهیم» به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بر این اساس، پدر نوزاد با ثبت نام در سامانه، شناسنامه را بدون مراجعه حضوری دریافت کرده و سند هویتی از طریق پست به درب منزل ارسال می‌شود که این امر نقش مؤثری در افزایش امنیت داده‌ها و ثبت بهنگام وقایع حیاتی دارد.

وی از راه‌اندازی سامانه صدور هوشمند گواهی الکترونیک وفات و امکان دریافت برخط گواهی وضعیت تأهل خبر داد و افزود: این خدمات در راستای کاهش بروکراسی اداری، حذف مراجعات غیرضروری و جلوگیری از جعل اسناد طراحی شده‌اند. تمامی گواهی‌ها به صورت دیجیتال و با امضای مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک سازمان ثبت احوال صادر می‌شوند و از اعتبار قانونی کامل برخوردار هستند.

عزیزی در ادامه به افتتاح مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان سازمان ثبت احوال کشور اشاره کرد و گفت: این مرکز با شماره ۱۵۱۰، علاوه بر پاسخگویی مستقیم به مردم، نقش یک مرکز رصد و تحلیل سازمانی را ایفا می‌کند و داده‌های حاصل از تماس‌ها مبنای تصمیم‌سازی‌های آینده قرار می‌گیرد. وی همچنین از رونمایی سند راهبردی ده‌ساله سازمان ثبت احوال کشور در افق ۱۴۱۴ خبر داد و تصریح کرد: این سند با هدف هوشمندسازی کامل خدمات، گذار از نظام سندمحور به شناسه‌محور و تبدیل ثبت احوال به مرجع حکمرانی داده‌های هویتی و جمعیتی کشور تدوین شده و نقشه راه تحول دیجیتال این سازمان در سال‌های آینده به شمار می‌رود.