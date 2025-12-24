استاندار اردبیل گفت: استاندار اردبیل گفت: یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور به ۹۲ طرح اقتصادی شهرستان مشکین‌شهر اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی رضی در شهرستان مشگین‌شهر که با حضور اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انجام شد، اظهار کرد: این تسهیلات برای طرح‌های اقتصادی در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری پیش‌بینی شده و در مرحله نخست به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی همچنین از تخصیص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های ناحیه صنعتی رضی خبر داد و افزود: این اعتبار در راستای بهسازی معابر، توسعه آسفالت و تأمین آب مورد نیاز این ناحیه صنعتی هزینه خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌ها در نواحی صنعتی تصریح کرد: واحدهای تولیدی مستقر در این نواحی نیازمند سرمایه در گردش و سرمایه ثابت هستند که تأمین آنها بر اساس مصوبات سفر رییس‌جمهور در دستور کار قرار دارد.

امامی یگانه با اشاره به بازدیدهای سفر امروز به شهرستان مشگین‌شهر بیان کرد: در این سفر از ۶ واحد تولیدی شامل واحد تولید MDF، فرآوری و بسته‌بندی ماهی، تولید گرانول و نوار آبیاری، تولید نیوجرسی و واحد تولید پوشاک بازدید شد و مسائل واحد تولید رزین صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مشکل تأمین تسهیلات واحد تولید MDF ناحیه صنعتی رضی حل‌ و فصل شد، تصریح کرد: واحد فرآوری و بسته‌بندی ماهی نیز با توجه به ظرفیت‌های استان، قابلیت نقش‌آفرینی مؤثر در حوزه صادرات را دارد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: با توسعه تولید و اشتغال در واحدهای اقتصادی استان، زمینه افزایش صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار فراهم خواهد شد.