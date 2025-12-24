رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و بهبود سازوکار‌های تأمین گاز صنایع به‌منظور پایداری تولید تأکید کرد.

مهدی محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به شرایط تأمین گاز صنایع فولادی گفت: در ماه‌های اوج مصرف، سازوکار فعلی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی تحت عنوان «گواهی صرفه‌جویی گاز اوج» به یکی از مسیر‌های اصلی دسترسی برخی مشترکان صنعتی به گاز تبدیل شده است.

وی افزود: این سازوکار نیازمند بازنگری و اصلاح در نحوه اجرا و قیمت‌گذاری است تا اهداف اولیه آن به شکل مؤثرتری محقق شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی به تفاوت در نحوه مدیریت توزیع گاز میان صنایع مستقر در استان‌های مختلف کشور اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق، محدودیت‌های مصرف گاز برای واحد‌های صنعتی شدیدتر از سایر استان‌ها اعمال می‌شود که این موضوع می‌تواند بر هزینه‌های تولید و تداوم فعالیت صنایع اثرگذار باشد.

وی افزود: بر اساس آمار معاملات گاز طبیعی در بورس انرژی از ابتدای سال جاری تا یکم دی‌ماه، حدود ۷۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در قالب «گواهی صرفه‌جویی گاز اوج» با قیمت میانگین موزون ۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان به ازای هر مترمکعب معامله شده است. با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انتقال، بهای تمام‌شده این گاز برای مشترکان صنعتی به حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان به ازای هر مترمکعب می‌رسد. این در حالی است که نرخ گاز مصرفی شرکت‌های فولادی در نیمه نخست سال جاری در حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب بوده است.

محمدی با اشاره به مقایسه نرخ گاز داخلی با قیمت‌های جهانی گفت: با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای، قیمت گاز عرضه‌شده در قالب گواهی صرفه‌جویی گاز اوج به حدود ۳۲ سنت به ازای هر مترمکعب می‌رسد. این نرخ در مقایسه با قیمت گاز تحویلی به صنایع در برخی کشور‌های رقیب بالاتر است و می‌تواند بر توان رقابت‌پذیری شرکت‌های فولادی ایرانی در بازار‌های بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

وی افزود: سهم گاز و برق از بهای تمام‌شده فولادسازان بورسی در نیمه نخست سال جاری به حدود ۲۰ تا ۳۲ درصد رسیده است. در حالی که برخی واحد‌های فولادی در استان‌های مرکزی کشور با محدودیت‌های بیشتری در تأمین گاز مواجه‌اند، در برخی استان‌های جنوبی محدودیت‌ها کمتر بوده و گاز با نرخ‌های مصوب در اختیار صنایع قرار می‌گیرد. این تفاوت‌ها می‌تواند بر توازن رقابتی میان شرکت‌های فولادی اثرگذار باشد.