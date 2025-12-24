پخش زنده
ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، نخستین اجرای رسمی خود در فصل زمستان را با کنسرتی با عنوان «مرا عاشقتر کن..» در دو شب، ۱۰ و ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، در تالار وحدت روی صحنه میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این کنسرت جمعی از خوانندگان موسیقی ایرانی شامل فاضل جمشیدی، علی پویانیا و امیر رفعتی، ارکستر موسیقی ملی ایران را در شبهایی زمستانی و خاطرهانگیز همراهی خواهند کرد.
در کنسرت «مرا عاشقتر کن... »، ارکستر موسیقی ملی ایران منتخبی از آثار ماندگار آهنگسازان برجسته موسیقی ایرانی از جمله مرتضی نیداوود، جواد لشکری، عبدالحسین برازنده و مجید وفادار را اجرا میکند؛ آثاری که هر یک بخشی از حافظه شنیداری و عاطفی مخاطبان موسیقی ایرانی را شکل دادهاند و فرصتی دوباره برای پیوند با ملودیهای عاشقانه و اصیل ایرانی فراهم میآورند.
این کنسرت ۱۰ و ۱۱ دیماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود و علاقهمندان موسیقی ملی و ارکسترال میتوانند برای تهیه بلیت از طریق سامانه هنرتیکت اقدام کنند.