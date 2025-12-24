معرفی اعضای هیات اجرایی هفتمین انتخابات شورای شهر چرام
سرپرست فرمانداری چرام اعضاء هیات اجرایی هفتمین انتخابات شورای شهر چرام این شهرستان را هشت نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار چرام در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده (۳۸) آییننامه اجرایی انتخابات، جلسه معتمدین هیات اجرایی انتخابات شهرستان چرام با حضور اعضای اداری هیئت اجرایی و اعضای هیئت نظارت شهرستان برگزار شد.سید علی وفایی مقدم افزود: معتمدان حاضر پس از رأیگیری، هشت نفر را بهعنوان اعضای اصلی هیات اجرایی انتخاب کردند.
وی ادامه داد: ۱. علی زمانی، ۲. امیرحسین دانایی، ۳. عطالله حدادی، ۴. محمد نبی جوکار، ۵. منصور درخشانی، ۶. حمید حاجتی، ۷. حمدالله بهشت فر، ۸. محمد رضا طسوجی بهعنوان معتمدان اصلی هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چرام انتخاب شدند.
فرماندار چرام گفت: همچنین معزالدین تقوی، مجیدپریداد، محمد گندم کار، محمد مرادپور، شیروان رضایی به عنوان معتمدان علیالبدل این هیات انتخاب شدند.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می شود.