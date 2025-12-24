پخش زنده
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان، از اختصاص بیشاز ۶۵ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساختهای گردشگری روستای جهانی میمند شهربابک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی نیکرو با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری استان کرمان در جذب و ماندگاری گردشگران گفت : مرحله جدید عملیات اصلاح شبکه برق روستای جهانی میمند شهربابک با تخصیص اعتباری بیش از ۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی کرمان افزود : در فاز ۷ عملیات اجرایی شبکه برق این روستای جهانی، اصلاح برقرسانی روستا شامل حفاری بهمنظور لولهگذاری، کابل کشی و نصب تابلوهای شالتری و کنتوری در دستور انجام کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری استان گفت : توسعه زیرساختها بهویژه در مقاصد شاخصی همچون روستای جهانی دستکند میمند، نقش تعیینکنندهای در رونق گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد.
نیکرو افزود : این روستای منحصربهفرد بهعنوان یکی از برجستهترین نمونههای زیست تاریخی بشر، نیازمند زیرساختهای متناسب با شأن جهانی خود است تا ضمن حفظ اصالتها، زمینه حضور ایمن، آگاهانه و پایدار گردشگران فراهم شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان گفت : ایجاد و تقویت زیرساختهای اقامتی، خدماتی، حملونقل و اطلاعرسانی گردشگری در روستای جهانی میمند، علاوه بر جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی، موجب افزایش ماندگاری آنان و شکلگیری چرخه پایدار اقتصادی برای جامعه محلی خواهد شد و توجه همزمان به حفاظت از ارزشهای فرهنگی و تاریخی و توسعه هدفمند زیرساختها، مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری را هموار کرده و میتواند میمند را به الگویی موفق در پیوند میراثفرهنگی با معیشت و هویت بومی تبدیل کند.
میمند یک روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان شهر بابک در استان کرمان و روستایی صخرهای و دستکند با ۱۲۰۰۰ سال قدمت است. از مکانهای دیدنی این روستا میتوان به آتشکده و حمام قدیمی آن اشاره کرد. این روستا در سال ۲۰۱۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.