به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛حجت الاسلام علی فرجی برحق در ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان از تلاش‌های اعضای این شورا را برای پیگیری مصوبات گفت: مدیران دستگاه‌های اجرای با انجام وظایف قانونی گره گشای مشکلات مردم باشند.

رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: اداره کل صمت برای مانیتورینگ کردن معادن استان اهتمام کند که با این کار ضمن پایش فرایند استخراج معادن برای حفظ حقوق دولتی نیز موثر خواهد بود.

وی بابیان اینکه زنجان برخوردار از منابع معادن می‌باشد، افزود: بروز رسانی سامانه‌ها در راستای صیانت از حقوق عامه امری ضروری است.

حجت الاسلام فرجی برحق با اشاره به اینکه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه در راستای اجرای دقیق مصوبات تا وصول نتیجه تلاش کنند گفت:با همراهی و همکاری همه مدیران شاهد اقدامات مؤثر برای حل مشکلات استان در ابعاد مختلف خواهیم بود.