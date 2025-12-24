پخش زنده
شهرستان شیروان با برخورداری از بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ عضو فعال کتابخانهای، یکی از شهرهای پیشرو استان در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ خراسان شمالی در جمع استانهای پیشتاز کشور در فضای کتابخانهای قرار دارد. همین موضوع باعث شده در این استان، فرهنگ کتابخوانی رو به رشد باشد. بسته فرهنگ ما به موضوع فرهنگ کتابخوانی در شهرستان شیروان اختصاص دارد
شیروان با ارائه خدمات متنوع فرهنگی و آموزشی، نقش مهمی در افزایش سرانه مطالعه و ارتقای سطح آگاهی شهروندان ایفا میکنند؛ موضوعی که نشاندهنده علاقه اقشار مختلف جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان، به مطالعه و کتاب است.
کارشناسان فرهنگی معتقدند در شرایطی که فضای مجازی بخش قابل توجهی از وقت روزانه افراد را به خود اختصاص داده، استقبال بیش از ۹۸۰۰ شهروند شیروانی از کتابخانهها، نشانهای مثبت از زنده بودن فرهنگ مطالعه در این شهرستان است.
به گفته فعالان حوزه فرهنگ، استمرار برنامههایی همچون نشستهای کتابخوانی، معرفی کتاب، مسابقات فرهنگی و حمایت از کتابخانههای عمومی میتواند زمینهساز نهادینه شدن هرچه بیشتر فرهنگ کتابخوانی در شیروان شود.
فرهنگ کتابخوانی، بهعنوان زیربنای توسعه فرهنگی و اجتماعی، نیازمند توجه مستمر خانوادهها، مدارس و رسانههاست؛ مسیری که شیروان با مشارکت مردم و متولیان فرهنگی، گامهای مؤثری در آن برداشته است.