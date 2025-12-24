معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: قاچاقچی لوازم آرایشی بهداشتی در تعزیرات حکومتی رامهرمز محکوم به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی گفت: ماموران نیروی انتظامی رامهرمز پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق انواع لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رامهرمز رسیدگی شد.

طهماسبی اظهار داشت: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف محکوم کرد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان تصریح کرد: شعبه همچنین با توجه به این که ارزش خودرو از ارزش کالا کمتر بود، یک میلیارد ریال معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت ۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال محکوم شد.