به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیکر پاک و مطهر مدافع وطن استواریکم حسین قاسم زاده، مامور یگان امداد انتظامی شهرستان آزادشهر که در حین انجام مٱموریت در سانحه تصادف به لقاءالله پیوست در میان همکاران انتظامی خود در فرماندهی انتظامی آزادشهر مورد استقبال قرار گرفت.

سردار تاجره جانشین انتظامی استان گفت: مدافع وطن حسین قاسم زاده حین مأموریت بدرقه متهم از آزادشهر به شهرستان سرباز بر اثر سانحه تصادف به لقاءالله پیوست.



