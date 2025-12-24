رییس اداره هواشناسی شهرستان تکاب گفت: ارتفاع برف در تکاب به ۲۰ سانتیمتر و در روستای آقدره سفلی این شهرستان به ۳۱ سانتی متر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بارش برف شدید در تکاب از ۳ بامداد امروز سوم دیماه در تکاب آغاز و تا ساعت ۹ صبح امروز ارتفاع آن در تکاب به ۲۰ سانتی متر رسید

رییس اداره هواشناسی تکاب گفت: بارش شدید برف در تکاب شهرستان را سفید پوش و خوشحالی مردم را در پی داشت.

جبرئیلی افزود: ارتفاع برف در تکاب به ۲۰ سانتیمتر رسید و در روستای آقدره سفلی این شهرستان شاهد نزول ۳۱ سانتی متری برف بودیم.

وی گفت: در روستا‌های کرفتو ۲۸ سانتی متر، مائین بلاغ ۲۳ سانتی متر، چپدره و چهار طاق ۲۲ سانتی متر، دورباش ۱۹ سانتی متر و در روستای قره بلاغ این شهرستان ۱۵ سانتی متر برف بر زمین نشست.