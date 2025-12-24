پخش زنده
مهدی حیدری به عنوان دبیر دوره دوم جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوره دوم این رویداد سینمایی، با نگاه و تمرکز ویژه بر اهمیت همبستگی ملی، کشف استعدادهای بومی مناطق قومنشین و آثاری که در سایر جشنوارههای ملی و بینالمللی فرصت حضور پیدا نکردهاند، در پنج بخش اصلی؛ سینمای ایران، فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و فیلمنامه توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر در تهران برگزار خواهد شد.
مهدی حیدری متولد ۱۳۵۹ در تبریز، مدرس دانشگاه، دارای تحصیلات کارشناسی کارگردانی سینما، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و دکتری مدیریت رسانه است. وی همچنین ریاست انجمن سینماگران، تهیهکنندگی و کارگردانی چند فیلم داستانی و مستند به همراه داوری جشنوارههای مختلف را در کارنامه خود دارد.