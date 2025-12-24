کتابخانه‌های عمومی برای یکپارچه‌سازی دسترسی به منابع علمی و فرهنگی کشور، با بیش از ۴۵ میلیون جلد کتاب به «فهرستگان کتابخانه‌های ایران» پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در گامی بلند برای یکپارچه‌سازی دسترسی به منابع علمی و فرهنگی کشور، کتابخانه‌های عمومی سراسر ایران با مجموعه‌ای عظیم شامل بیش از ۴۵ میلیون جلد کتاب به «فهرستگان کتابخانه‌های ایران» پیوستند.

با این افزوده بزرگ، تعداد عناوین یکتای ثبت‌شده در این سامانه از مرز ۳ میلیون عنوان فراتر رفته و دامنه پوشش آن به طور چشمگیری گسترش یافت.

بر اساس اعلام ایرانداک، از مجموع بیش از ۴۵ میلیون جلد کتاب موجود در کتابخانه‌های عمومی کشور که شامل بیش از ۸۰۰ هزار عنوان یکتا می‌شود، اطلاعات حدود ۳۰۰ هزار عنوان هم‌اکنون در فهرستگان بارگذاری شده و باقی عناوین تا اواسط دی‌ماه امسال به طور کامل افزوده خواهند شد.

این پیوند تاریخی، ۲۹۱۲ کتابخانه عمومی از اقصی نقاط کشور را به شبکه فهرستگان متصل می‌کند. این امر موجب شده است فهرستگان تقریباً تمام شهر‌های کشور را پوشش دهد و برای نخستین بار، کاربران و پژوهشگران در هر نقطه از ایران بتوانند به سادگی وجود یک کتاب یا منبع مشخص را در کتابخانه‌های عمومی، تخصصی، و دانشگاهی شهر و استان محل سکونت خود بررسی کنند.

این تحول، دسترسی به منابع را برای عموم مردم و پژوهش‌های منطقه‌ای به شکلی بی‌سابقه تسهیل خواهد کرد.

فهرستگان کتابخانه‌های ایران یک دروازه اطلاعاتی یکپارچه است که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و با حمایت دفتر پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می‌شود.

این سامانه امکان جستجوی دقیق، مشاهده فراداده‌های غنی و بررسی دسترسی به نسخه‌های فیزیکی و دیجیتال منابعرا در گسترده‌ترین شبکه کتابخانه‌ای کشور فراهم می‌آورد و دسترسی ملی به اطلاعات را به سطح جدیدی ارتقا داده است.

پس از پیوستن بیش از ۵۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی (از جمله دانشگاه‌های بزرگ و صنعتی کشور) و همچنین کتابخانه‌های تخصصی به فهرستگان، اکنون با الحاق کتابخانه‌های عمومی، زنجیره جامعی از کتابخانه‌های تخصصی، دانشگاهی و عمومی در یک سامانه واحد تکمیل شده است.

به مناسبت این توسعه کیفی و گستره ملی، نام این دروازه اطلاعاتی از «فهرستگان کتابخانه‌های دانشگاهی کشور» به «فهرستگان کتابخانه‌های ایران» تغییر یافت.