شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۱۵۲ قرار دارد و همچنان ناسالم برای گروههای حساس جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۴۸ و در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس جامعه قرار داشت.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۱۷ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۰ روز ناسالم، دو روز بسیار ناسالم و دو روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.