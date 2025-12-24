پخش زنده
امروز: -
مراسم غبار روبی مزار شهدای گمنام، گرامیداشت سالروز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی با حضور امام جمعه و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امام جمعه کیش در این مراسم، گفت: با تدبیر حضرت امام خمینی (ره) در پنجم دی ۱۳۶۳ سپاه حفاظت هواپیمایی تشکیل شد.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا ی نیاز، افزود: در طول بیش از ۴۰ سال از سالروز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی، یک مورد ربایش هواپیما رخ نداده و پروازها در فرودگاه کیش به عنوان سومین فرودگاه پر تردد کشور در امنترین شرایط برقرار است.
مدیرکل فرودگاههای کیش نیز گفت:در سال ۲۳ هزار پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه بین المللی کیش به ثبت میرسد و این پروازها در امنیت کامل انجام میشود.