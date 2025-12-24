پخش زنده
امروز: -
مسابقات دوومیدانی کارگری خوزستان در بخش پرتابها پایان یافت و برترینهای این رشته معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات دوومیدانی کارگری خوزستان در دومین روز از دی ماه به میزبانی شهرستان رامشیر در دو بخش مردان و زنان برگزار شد.
در بخش بانوان، تیم کلانشهر اهواز توانست مقام اول را کسب کند و تیمهای رامشیر و امیدیه به ترتیب عنوانهای دوم و سوم را از آن خود کردند.
در بخش آقایان نیز رامشیر قهرمان شد و تیمهای آبادان و اهواز به ترتیب دوم و سوم شدند.
پدیده این رقابتها در رده سنی نونهالان، محمد مهدی نامداری با کسب مقام اول در پرتاب وزنه بود.