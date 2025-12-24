به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی داراب از دستگیری ۳ نفر خرده فروش و کشف ۲۲۳ بسته موادمخدر از نوع شیشه و هروئین و آماده فروش از منزلی در یکی از محلات آلوده این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در راستای اجرای طرح آرامش با محوریت برخورد با فروشندگان مواد مخدر در محلات آلوده و جرم خیز و در پی گزارشات و نارضایتی‌های متعدد شهروندان مبنی بر اینکه فردی در منزل شخصی خود اقدام به فروش مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین می‌نماید و تردد معتادین در محل باعث بر هم زدن آرامش اهالی شده است، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد که گزارش واصله صحت داشته و شخصی که در این منزل سکونت دارد، چندین بار به علت فروش مواد مخدر دستگیر شده که نهایتاً پس از هماهنگی قضائی از محل مورد نظر بازرسی به عمل آمد و ۲۲۳ بسته مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین و آماده فروش کشف و ۳ نفر در این خصوص دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی داراب ضمن اشاره به استمرار طرح آرامش و تشدید برخورد با این افراد، تصریح کرد: در هماهنگی با دادستان شهرستان و با توجه به اینکه این منزل مکانی دائمی برای فروش مواد مخدر شده بود، درب‌های ورودی محل با جوشکاری پلمب شد.