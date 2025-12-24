پخش زنده
امروز: -
بورس انرژی ایران در آستانه سومین روز دی شاهد اوجگیری عرضههای صادراتی و داخلی فرآوردههای نفت، گاز و حاملهای انرژی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بورس انرژی ایران در آستانه سومین روز دیماه شاهد افزایش عرضههای صادراتی و داخلی فرآوردههای نفت، گاز و حاملهای انرژی است. ثبت ارزش بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال معاملات روزانه نیز از رونق بازارهای فیزیکی، برق و ابزارهای مالی حکایت دارد و نقش این بورس را در توسعه شفاف تجارت انرژی پررنگتر کرده است.
در همین راستا، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در سوم دیماه میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود.
از مهمترین عرضههای امروز در رینگ بینالملل بورس انرژی به لحاظ حجم، میتوان به عرضه صادراتی ۴۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی سبلان و ۳۵ هزار تن نفتای سنگین صادراتی شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.
همچنین در بخش عرضههای داخلی، برنامه عرضه ۵۰ هزار تن نفت سفید ویپه خوراک صنایع شرکت پالایش نفت امام خمینی، ۳ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان، ۳ هزار تن برش کربنی هیدروکربوره شرکت پتروشیمی شازند و عرضه ۳ میلیون لیتر حلال ۴۰۲ و ۲ میلیون لیتر حلال ۵۰۲ شرکت پالایش نفت اصفهان در دستور کار قرار دارد.