به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علی منصفی راد رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان بیان اینکه خسارات ناشی از سرمازدگی درختان و گیاهان، سالانه هزینه زیادی را در کشور به دنبال دارد، ادامه داد: این محصول فناورانه خسارات ناشی از سرمازدگی و یخ زدگی درختان و گیاهان را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

وی ویژگی اصلی این محصول را محافظت از درختان و گیاهان در برابر سرمای ناگهانی اعلام کرد و افزود : با فرا رسیدن فصل سرما و تغییرات ناگهانی آب و هوا، درختان و گیاهان در معرض خطر سرمازدگی قرار می‌گیرند.

این پدیده نه تنها موجب کاهش محصولات کشاورزی می‌شود بلکه می‌تواند به طور کلی به درختان آسیب‌های جدی وارد کند.

وی تصریح کرد: این محلول ضد سرمازدگی، به عنوان یک سپر محافظتی با فرمولاسیون پیشرفته، یک لایه محافظتی قوی بر روی گیاهان ایجاد می‌کند و از گیاه در برابر سرمای شدید محافظت می‌کند.

آرمین صانعی محقق و پژوهشگر جهاد دانشگاهی نیز گفت: اثر بخشی این محلول که گواهی ثبت اختراع نیز دارد ، در کاهش آسیب های ناشی از سرما زدگی از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و امنیت غذایی شهید امیر کاظم زاده دانشگاه تهران، تایید شده است.

وی افزود این محصول در عین این که می تواند تا ۱۰ روز گیاه را در برابر سرمای بهاره محافظت کنند ، تا ۵۰ درصد هزینه تمام شده کمتری نسبت نمونه مشابه خارجی دارد .

عملکرد همزمان فیزیکی و فیزیولوژیکی ،سازگاری با شرایط اقلیمی ایران و عملکرد همزمان فیزیکی و فیزیولوژیکی از دیگر خصوصیات این محصول دانش بنیان است .