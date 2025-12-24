فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از کشف ۳ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در منطقه جواهردشت رودسر و دستگیری ۳ متهم در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا امیدی‌راد گفت: بر اساس گزارش پایگاه حفاظتی شهرستان رودسر مبنی بر تردد یک خودروی مشکوک در منطقه ییلاقی جواهردشت، ضابطان پاسگاه انتظامی واجارگاه به این منطقه اعزام شدند و ۳ دستگاه فلزیاب غیرمجاز به همراه تجهیزات مرتبط را در بازرسی از این خودرو کشف و ضبط کردند.

وی از دستگیری ۳ سرنشین این خودرو و معرفی آن‌ها به مرجع قضایی خبر داد و افزود: فلزیاب‌های کشف شده برای امحاء به ستاد مرکزی تحویل داده می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تأکید بر عزم یگان حفاظت برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از میراث‌فرهنگی استان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این خصوص، مورد را به نزدیک‌ترین پایگاه حفاظتی محل زندگی خود اطلاع دهند.