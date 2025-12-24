پیست اسکی تاریکدره همدان پس از بارش سنگین برف، به‌منظور بهره برداری ورزشی و گردشگری زمستانی، فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه پیست اسکی تاریکدره فرصتی برای احیای گردشگری زمستانی همدان است گفت: این پیست با فاصله‌ای حدود ۱۰ کیلومتر از مرکز شهر همدان، یکی از زیرساخت‌های ارزشمند ورزشی و گردشگری استان است که باید در فصل زمستان فعال بوده و در اختیار ورزشکاران و خانواده‌ها قرار گیرد.

اسدالله ربانی‌مهر افزود: پس از تأکید استاندار همدان مبنی بر ضرورت فعال بودن پیست اسکی تاریکدره، با هماهنگی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل ورزش و جوانان استان و هیئت اسکی، اقدامات لازم برای بازگشایی پیست انجام شد و این مجموعه پس از نخستین بارش برف زمستانی مجدداً فعالیت خود را آغاز کرده است.

او با بیان اینکه پیست اسکی تاریکدره باید در طول فصل زمستان میزبان برنامه‌ها و مسابقات ورزشی باشد تصریح کرد: تردد در مسیر دسترسی به پیست باید با رعایت کامل نکات ایمنی و ترجیحاً با خودرو‌های مناسب شرایط برفی و آفرود انجام شود و در مرحله نخست، استفاده از پیست برای ورزشکاران و کوهنوردان پیش‌بینی شده است و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، خانواده‌ها نیز امکان بهره‌مندی از این مجموعه را خواهند داشت.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با تأکید بر نقش پیست اسکی تاریکدره در ارتقاء نشاط اجتماعی تاکید کرد: این پیست یکی از ظرفیت‌های مهم ورزشی و گردشگری استان در حوزه گردشگری زمستانی است و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، از این ظرفیت به‌صورت هدفمند و مستمر استفاده شود.