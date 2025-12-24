در پی انفجار در جنوب مسکو، که به کشته شدن ۲ مامور پلیس راهنمایی و رانندگی و یک شهروند روسی شد، دادستانی و کمیته تحقیقات روسیه، پرونده کیفری تشکیل داده و مشغول بررسی این حادثه هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، بامداد امروز دو مأمور پلیس راهنمایی فردی مشکوک را در نزدیکی خودروی خدماتی پلیس مشاهده کردند و هنگامی که برای بازداشت او نزدیک شدند، یک وسیله انفجاری فعال شد. در نتیجه انفجار و جراحات وارده، دو مأمور پلیس و همچنین فردی که در کنار آنان بود، جان باختند. این حادثه در خیابان یلتسکایا رخ در جنوب مسکو داد.

مأموران کمیته تحقیقات، پلیس، گارد ملی روسیه و اورژانس در محل حضور دارند.

پرونده‌ای کیفری به اتهام «سوءقصد به جان مأموران اجرای قانون» و «نگهداری و حمل غیرقانونی مواد انفجاری» گشوده شده است.

بازرسان در حال بررسی چگونگی فعال شدن وسیله انفجاری هستند و از شاهدان بازجویی کرده و تصاویر دوربین‌های مداربسته را بررسی می‌کنند.