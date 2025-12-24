به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ دوم «هادی ملانوری» در نشست خبری که صبح امروز (چهارشنبه) به‌مناسبت چهل و یکمین سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد امام (ره) و شهدا گفت: در سال ۱۳۶۳ و در اوج جنگ تحمیلی، دفاع مقدس و جنگ شهری، هم‌زمان با تهاجمات منافقین و کفار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مقوله تروریستی هواپیماربایی از خرداد تا شهریور و مهر همان سال به اوج خود رسید و چندین مورد هواپیماربایی شکل گرفت.

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی یادآور شد: در آن شرایط حساس، امام راحل فرمان مبارکی به سپاه پاسداران صادر کردند و مأموریت مقابله با هواپیماربایی و اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ایران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد.

سردار ملانوری تأکید کرد: امیدواریم همچون ۴۱ سال گذشته، با اتکا به دعای خیر امام راحل، دعای فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و دعای خیر مردم شریف ایران، بتوانیم به‌صورت صددرصدی و شبانه‌روزی در انجام این مأموریت موفق عمل کنیم.

به گفته فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، از بدو صدور فرمان حضرت امام، رزمندگان سپاه پاسداران در حوزه صنعت هوانوردی و تأمین امنیت پروازها، با توجه ویژه به فرامین امامین انقلاب، توانستند با لطف و عنایت الهی در این مأموریت موفق و مؤید باشند و بی‌تردید دعای خیر و راه عظیم شهدا همواره سرلوحه فعالیت همکاران ما در این صنعت بوده است.

سردار ملانوری درباره تاثیر تحریم‌ها در صنعت هواپیمای کشور گفت: در یک سال گذشته علاوه بر تحریم‌ها در حوزه هوانوردی، به‌ویژه در منطقه اروپا، که موضوع مهمی برای شرکت‌های هواپیمایی بود، با دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز مواجه شدیم. به‌جز چند روزی در خرداد ۱۴۰۴ که به دلیل بسته یا محدود بودن فضای آسمان کشور، هواپیما‌ها بر روی زمین بودند و نیرو‌های ما صرفاً به تأمین امنیت زمینی و فرودگاه‌ها پرداختند، در سایر روز‌ها فعالیت‌ها به‌صورت مستمر ادامه داشت.

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ادامه داد: در طول ۴۱ سال گذشته، به‌صورت شبانه‌روزی و به‌طور متوسط روزانه حدود ۵۰۰ پرواز انجام می‌شود و در سال گذشته حدود ۴۵ میلیون مسافر از ۶۷ فرودگاه عملیاتی کشور که سپاه در آنها حضور دارد، چه در پرواز‌های داخلی و چه خارجی، تحت بازرسی همکاران ما قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: این مأموریت با توجه به حساسیت بالا و با هدف حفظ امنیت پرواز‌ها و آرامش مردم عزیز انجام می‌شود و مسافران با نگاه‌ها، فرهنگ‌ها و اخلاق‌های متفاوت، بدون تنش و استرس و با دقت کامل مورد بازرسی بدنی قرار می‌گیرند که الحمدلله همکاران ما این وظیفه را به‌طور کامل، سالم و موفقیت‌آمیز انجام داده‌اند.

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی تأکید کرد: امروز ابزار‌ها و تجهیزات لازم مانند دستگاه‌های ایکس‌ری، اسکنر‌ها و تجهیزات کمک‌بازرسی را با وجود تحریم‌ها بخشی از داخل و بخشی از خارج تأمین کرده‌ایم و با دقت و تدابیر لازم به دنبال به‌روزرسانی تجهیزات هستیم که الحمدلله در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

سردار ملانوری افزود: طی ۴۱ سال گذشته، به دلیل آموزش‌های لازم، به‌روزبودن دانش نیروها، توان جسمانی مناسب و بهره‌گیری از تجهیزات به‌روز، و به برکت دعای خیر مقام معظم رهبری، هیچ مشکل جدی در مقابله با مداخلات غیرقانونی در پرواز‌ها نداشته‌ایم و امیدواریم این موفقیت‌ها تا پایان مأموریت ما تداوم داشته باشد.

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: امروز همکاری سپاه پاسداران در صنعت هوانوردی با تمامی مراجع، نقش‌آفرینان این حوزه، فراجا، واجا، حراست‌ها و سایر ارگان‌های مسئول امنیت، در بهترین سطح تعامل و هماهنگی قرار دارد و خداوند متعال را شاکریم که با وجود پیچیدگی تهدیدات نوظهور ناشی از پیشرفت علم، توانسته‌ایم با کمک این مجموعه‌ها امنیت پرواز‌ها را به‌خوبی برقرار کنیم.

وی درباره امنیت حفاظت فرودگاه‌ها پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: پس از حمله و جنگ تحمیلی خردادماه سال جاری که با همراهی مستکبرین، معاندین و منافقین انجام شد، با وجود همه مشکلات، هزینه‌ها و شهادت ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی کشور، این حوادث موجب شد نیرو‌های مسلح نقاط ضعف احتمالی خود را در تمامی حوزه‌ها شناسایی و برطرف کنند.

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ادامه داد: ما نیز مستثنی نبودیم و با برگزاری رزمایش‌های مختلف قبل و بعد از این جنگ تحمیلی، سطح دانش و آگاهی نیرو‌های خود را ارتقا دادیم و حتی در روز‌های ابتدایی جنگ، با پیگیری‌های جدی، حدود ۸۰ فروند هواپیما را از فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) منتقل کردیم که اقدامی ویژه در حوزه مدیریت و فرماندهی سپاه پاسداران بود.

سردار ملانوری تأکید کرد: در این جنگ تحمیلی، رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه آسیب یا شکستی به ما وارد نکرد و پس از آتش‌بس نیز تمامی پرواز‌ها به‌صورت فوری و به‌موقع برای خدمت‌رسانی به مردم عزیز از سر گرفته شد.

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی در پایان خاطر نشان کرد: امروز در چارچوب سلسله‌مراتب فرماندهی سپاه پاسداران و با تبعیت از رهنمود‌ها و فرامین مقام معظم رهبری، که هدایت و مدیریت ایشان در جنگ تحمیلی خردادماه سال جاری حقیقتاً اعجازآمیز بود، آمادگی نیرو‌های ما بیش از گذشته افزایش یافته و این تجربه درس‌های ارزشمندی برای مجموعه سپاه و نیرو‌های عملیاتی به همراه داشته است.