به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از اجرای فاز جدید پروژه اصلاح شبکه برق‌رسانی روستا جهانی میمند شهربابک با تخصیص اعتباری بیش‌از ۶۵ میلیارد ریال خبر داد

مرتضی نیکرو افزود: با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کرمان در جذب و ماندگاری، در فاز هفت عملیات اجرایی شبکه برق این روستا جهانی، اصلاح برق‌رسانی روستا شامل حفاری به‌منظور لوله‌گذاری، کابل‌کشی و نصب تابلو‌های شالتری و کنتوری در دستور انجام کار قرار دارد.

نیکرو با تأکید بر اهمیت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کرمان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در مقاصد شاخصی همچون روستای جهانی دستکند میمند، نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق گردشگری، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد.

وی بیان کرد: این روستای منحصر‌به‌فرد به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های زیست تاریخی بشر، نیازمند زیرساخت‌های متناسب با شأن جهانی خود است تا ضمن حفظ اصالت‌ها، زمینه حضور ایمن، آگاهانه و پایدار گردشگران فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان بیان کرد: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اقامتی، خدماتی، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی گردشگری در روستای جهانی میمند، علاوه بر جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی، موجب افزایش ماندگاری آنان و شکل‌گیری چرخه پایدار اقتصادی برای جامعه محلی خواهد شد و توجه همزمان به حفاظت از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و توسعه هدفمند زیرساخت‌ها، مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری را هموار کرده و می‌تواند میمند را به الگویی موفق در پیوند میراث‌فرهنگی با معیشت و هویت بومی تبدیل کند.