به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلیل رمضانی گفت: شبکه تعاون روستایی خراسان شمالی در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان برای سومین سال پیاپی اقدام به خرید توافقی و مستقیم برنج از شالیکاران استان مازندران نموده و برنج رقم هاشمی مرغوب را با قیمت مناسب و در حدود ۱۳ درصد پایین‌تر از قیمت خرده فروشی در بازار استان در غرفه روستا بازار اتحادیه استانی توزیع می‌نماید.

وی افزود: این تخفیف قابل توجه، حاصل حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده از طریق شبکه‌های تعاونی است، که هم به لحاظ کیفیت و هم قیمت مورد استقبال قابل توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است.

رمضانی ادامه داد: این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از اقشار مختلف جامعه و مقابله با سودجویی احتمالی در بازار برنج محسوب می‌شود.