مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: تاکنون به میزان ۴۵ تن برنج ایرانی از شالیکاران استان مازندران خریداری و به بازار مصرف عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلیل رمضانی گفت: شبکه تعاون روستایی خراسان شمالی در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان برای سومین سال پیاپی اقدام به خرید توافقی و مستقیم برنج از شالیکاران استان مازندران نموده و برنج رقم هاشمی مرغوب را با قیمت مناسب و در حدود ۱۳ درصد پایینتر از قیمت خرده فروشی در بازار استان در غرفه روستا بازار اتحادیه استانی توزیع مینماید.
وی افزود: این تخفیف قابل توجه، حاصل حذف واسطهها و عرضه مستقیم از تولیدکننده به مصرفکننده از طریق شبکههای تعاونی است، که هم به لحاظ کیفیت و هم قیمت مورد استقبال قابل توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است.
رمضانی ادامه داد: این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از اقشار مختلف جامعه و مقابله با سودجویی احتمالی در بازار برنج محسوب میشود.