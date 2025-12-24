فرهنگ غنی و مهمان‌نوازی مردم اهالی روستای مقامسیه خرمشهر، روح زندگی را در کوچه‌پس‌کوچه‌ها جاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روستا مقامسیه واقع در پنج کیلومتری خرمشهر، روستایی در دل طبیعت جنوب غرب، جایی در کنار رود پرخروش کارون که زندگی روزمره اهالی آن امروز نماد پیشرفت، همدلی و توسعه پایدار روستایی است.

۸۰۰ خانوار در این روستا به کار‌هایی که می‌گویند میراث بزرگانشان است، مشغول‌اند و اینجا زندگی سنتی، همگام با توسعه و آبادانی حرکت کرده است.

اهالی روستا از حال خوب این روزهایشان و از پیشرفت و آبادی آبادیشان می‌گویند.

بافت زیبای روستا، معابر منظم و خیابان‌های پاکیزه، فضای سبز گسترده مقامسیه را به یکی از روستا‌های پاکیزه و چشم‌نواز منطقه تبدیل کرده است.

فرهنگ غنی و مهمان‌نوازی مردم این روستا، روح زندگی را در کوچه‌پس‌کوچه‌ها جاری کرده است.

مجاورت با ساحل رودخانه کارون، مقامسیه را به یک قطب گردشگری تبدیل کرده است.

روستای مقامسیه، امروز تصویری روشن از آینده روستا‌های کشور است؛ جایی که با برنامه‌ریزی، مشارکت مردمی و توجه به ظرفیت‌های بومی، مسیر پیشرفت با قدرت ادامه دارد.