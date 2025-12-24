ناظرین شرعی و ذابحین امانتدار سلامت شرعی غذای مردم
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش کلیدی ناظرین و ذابحین شرعی در تأمین غذای حلال، خواستار ارتقای دانش و تعهد دینی این گروه در کشتارگاهها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی در نشست با ناظرین شرعی و ذابحین این استان بر رعایت حدود الهی در زنجیره تامین گوشت مصرفی شهروندان از طریق ذبح شرعی و حلال تاکید کرد.
آیت الله ربانی بر نقش حیاتی ناظرین شرعی و ذابحین در تحقق غذای سالم و حلال برای شهروندان، روحانیون ناظر ذبح شرعی و ذابحین را «نمایندگان شایسته خداوند در زنجیره تأمین روزی پاک» دانست.
وی ادامه داد: کار ذابحین و ناظرین شرعی تنها یک وظیفه کاری نیست؛ بلکه یک مأموریت الهی است. آنان امانتداران رزق مردماند و با دقت، اخلاص و رعایت احکام شرعی، برکت را به سفره خانوادهها میبرند.
آیت الله ربانی، اضافه کرد: تأمین غذای سالم و حلال، بخشی بنیادین از امنیت غذایی کشور است و هرگونه ضعف در رعایت موازین شرعی میتواند اعتماد عمومی را نسبت به غذای پاک کشور تحتتأثیر قرار دهد.
وی افزود: تداوم سلامت معنوی و جسمی جامعه، در گرو همت نیروهای متعهدی است که با نیت الهی، بر اجرای دقیق ذبح اسلامی و نظارت شرعی ایستادگی میکنند.