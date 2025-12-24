موجی ناپایدار، در حال نفوذ به جو منطقه است که از اواخر وقت امروز(چهارشنبه) ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، بارش‌هایی به ویژه برای نیمه شمالی استان کرمانشاه در پی خواهد داشت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حق پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : بارش، علاوه بر ارتفاعات و مناطق سردسیر، ممکن است در نواحی معتدل نیز به صورت برف مشاهده شود.

در روزهای پنجشنبه و جمعه، به استثنای رشد ابر، در بعضی ساعات وزش باد ملایم و احتمالاً مه صبحگاهی در اوایل روز پنجشنبه، پدیده قابل توجه دیگری برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود. همچنین، متوسط دمای هوا از بعدازظهر فردا تا پایان هفته، در غالب نقاط به آرامی کاهش می‌یابد.

به دنبال این وضعیت، سامانه‌ای بارشی از اواسط روز شنبه، جو منطقه را تحت تاثیر گرفته، بتدریج شرایط را برای بارش برف و باران در سطح استان فراهم خواهد کرد.