در فصل زمستان، با کاهش دما و افزایش شیوع بیماریهای تنفسی، مصرف دمنوشهای گیاهی میتواند نقش مؤثری در تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب و بهبود گردش خون ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: دمنوشهای زمستانی عمدتاً از گیاهان غنی از آنتیاکسیدانها، ویتامینها و ترکیبات ضدالتهابی و فاقد کافئین هستند که آنها را به گزینهای ایمن برای مصرف روزانه تبدیل میکند.
ساره حسینی افزود: یکی از محبوبترین دمنوشهای زمستانی، دمنوش زنجبیل است. زنجبیل حاوی جینجرول، ترکیب فعالی با خواص ضدالتهابی و آنتیمیکروبیال قابل ملاحظه است. مطالعات نشان میدهند که زنجبیل میتواند تولید سلولهای ایمنی را افزایش دهد، التهاب راههای تنفسی را کاهش دهد و حتی علیه ویروسهای تنفسی مانند رینوویروس که از شایعترین عوامل عفونی در انسانها و عامل اصلی بیماری سرماخوردگی است مؤثر باشد.
وی گفت: ترکیب زنجبیل با لیمو و عسل، ویتامین ث را افزایش داده و برای تسکین گلودرد و تقویت ایمنی ایدهآل است. دارچین، ادویهای گرما بخش دیگری است که به واسطه سینامالدئید موجود در دارچین خواص آنتیاکسیدانی و ضد ویروسی دارد و میتواند التهاب را کاهش دهد. تحقیقات علمی تأیید میکنند که دارچین گردش خون را بهبود میبخشد و در ترکیب با زنجبیل، به عنوان یک نوشیدنی گرما بخش عمل میکند و بدن را گرم میکند.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود: زردچوبه به دلیل داشتن کورکومین با خواص ضدالتهابی قدرتمند، یکی از بهترین گزینهها برای دمنوشهای زمستانه است. کورکومین میتواند پاسخ ایمنی را تنظیم کند و التهاب مزمن را کاهش دهد. مطالعات بالینی نشاندهنده اثرات مثبت آن در پیشگیری از عفونتها و بهبود علائم آرتریت فصلی هستند.
حسینی افزود: افزودن فلفل سیاه به دمنوش زردچوبه، جذب کورکومین را تا ۲۰۰۰ درصد افزایش میدهد. گیاهان دیگری مانند آویشن و اکیناسه (سرخارگل) نیز در دمنوشهای زمستانی رایج هستند.
وی گفت: آویشن با داشتن تیمول، خاصیت ضدباکتریایی و خلطآور دارد و برای مشکلات تنفسی مفید است. اکیناسه تولید گلبولهای سفید را تحریک کرده و طبق بررسیهای علمی، خطر ابتلا به سرماخوردگی را تا ۵۸ درصد کاهش میدهد.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود: عناب و گل محمدی در طب سنتی ایرانی، برای تقویت ایمنی و آرامش اعصاب توصیه میشوند. یک فنجان روزانه دمنوش میتواند به حفظ سلامت در فصل سرد کمک کند، سیستم ایمنی را تقویت کند و حس آرامش را در شبهای سرد زمستان به مصرف کننده ببخشد.