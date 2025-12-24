نشست ملی کنشگران و حلقه‌های میانی حوزه جمعیت و فرزندآوری کشور با حضور مجموعه‌های فعال مردمی کشور، در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در آیین افتتاحیه این نشست با اشاره به ضرورت رصد و تبیین مسائل حوزه جمعیت گفت: برای مواجهه مؤثر با تحولات جمعیتی کشور، نیازمند شناسایی دقیق کنشگران مردمی و تبیین صحیح آنچه در این حوزه در حال وقوع است، هستیم.

جعفر رئیسیان‌زاده هدف از برگزاری این نشست را هم‌افزایی میان فعالان مردمی، ارتقای توانمندی‌ها و ایجاد شبکه‌ای منسجم برای کنشگری مؤثر در حوزه جمعیت و فرزندآوری، ذکر کرد و افزود: بر این اساس بیش از ۱۵۰ مجموعه مردمی در یک پایش سه‌ماهه در سطح کشور شناسایی شدند و با دعوت آستان قدس رضوی، در مشهد مقدس گرد هم آمده‌اند.

او تصریح کرد: در این نشست دو روزه، پنج کارگاه تخصصی با موضوعاتی همچون رسانه، فرزندآوری، مردمی‌سازی فعالیت‌ها، بررسی شبهات حوزه جمعیت و سایر موضوعات مرتبط برای کنشگران برگزار خواهد شد.