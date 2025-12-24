به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان سرچهان گفت: گزارشی مبنی‌بر مفقودی یک مرد ۵۴ ساله در منطقه کوهستانی روستای کوپان به هلال‌احمر اعلام شد.

جواد میرفخری افزود: بلافاصله دو تیم امداد و نجات به عنوان پشتیبان از این شعبه به همراه یک تیم تخصصی کوهستان از هلال‌احمر خرم‌بید به منطقه اعزام شدند.

او در ادامه گفت: این عملیات با تلاش ۱۰ ساعته امدادگران و با همکاری و هماهنگی بین شعب شهرستانی با موفقیت انجام شد و مرد مفقود ، پیدا و پس از اطمینان از وضعیت جسمانی به محل امن منتقل و به خانواده‌اش تحویل داده شد.