سرپرست جمعیت هلالاحمر سرچهان از تلاش ۱۰ ساعته نجاتگران برای نجات مردی ۵۴ ساله در ارتفاعات کوهستانی روستای کوپان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان سرچهان گفت: گزارشی مبنیبر مفقودی یک مرد ۵۴ ساله در منطقه کوهستانی روستای کوپان به هلالاحمر اعلام شد.
جواد میرفخری افزود: بلافاصله دو تیم امداد و نجات به عنوان پشتیبان از این شعبه به همراه یک تیم تخصصی کوهستان از هلالاحمر خرمبید به منطقه اعزام شدند.
او در ادامه گفت: این عملیات با تلاش ۱۰ ساعته امدادگران و با همکاری و هماهنگی بین شعب شهرستانی با موفقیت انجام شد و مرد مفقود ، پیدا و پس از اطمینان از وضعیت جسمانی به محل امن منتقل و به خانوادهاش تحویل داده شد.