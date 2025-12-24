به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز ۵۶۴ هزار و ۹۵۳ تن محصول هم در تالار صادراتی کیش روی میز عرضه می‌شود. ۲۷۶ هزار و ۳۰۰ تن سیمان، ۱۸۶ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر، ۵۴ هزار و ۳۵۸ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۶ هزار تن مس، ۲ هزار تن فولاد و ۹۵ تن مواد شیمیایی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار حراج باز میزبان عرضه ۱۵۳ هزار و ۸۷۰ تن محصول است. این محصولات شامل ۱۵۰ هزار تن خاک روی و ۳ هزار و ۸۷۰ تن مواد شیمیایی است.

در تالار صنعتی ۱۳۶ هزار و ۴۹۰ تن محصول شامل ۱۳۵ هزار و ۴۳۰ تن فولاد، ۷۶۰ تن مس و ۳۰۰ تن آلومینیوم روی میز فروش می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۳۸ هزار و ۷۹۶ تن محصول شامل ۲۳ هزار و ۸۶۰ تن مواد شیمیایی، ۶ هزار تن لوب کات، ۵ هزار تن قیر، ۲ هزار و ۴۳۶ تن مواد پلیمری و یک هزار و ۵۰۰ تن گوگرد است.

۲۱ هزار و ۳۹۶ تن فولاد، مواد شیمیایی، گوگرد، پالت چوبی و ضایعات هم در تالار فرعی عرضه می‌شود.

در تالار خودرو نیز ۳۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری عرضه می‌شود.