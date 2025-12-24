پخش زنده
اصفهان میزبان کمیسیون مشترک جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی گردشگری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: سیوهشتمین کمیسیون مشترک شرق آسیا–اقیانوسیه و جنوب آسیا به میزبانی استان اصفهان در ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
کرمزاده ادامه داد: این اجلاس بافاصله زمانی مناسب از یکصد و بیستوششمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) که قرار است ۲۱ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در مادرید اسپانیا برگزار شود، برنامهریزیشده است.
او افزود: از اهداف برگزاری این اجلاس میتوان به حفظ همدلی و تقویت روحیه همکاری و تسهیلگری میان کشورهای مختلف، تأکید بر پایبندی مقاصد گردشگری به اصول گردشگری مسئولانه و انجام اقدامات اعتماد ساز بهمنظور کمک به خروج صنعت گردشگری از رکود جهانی اشاره کرد.
کرمزاده تأکید کرد: بررسی اقدامات و برنامههای دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری و کشورهای عضو برای رونق دوباره گردشگری، مقایسه ابعاد و میزان تأثیرات این بحران جهانی بر صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان و همچنین تعیین سریلانکا بهعنوان میزبان دوره بعدی اجلاس کمیسیونهای جنوب و شرق آسیا از دیگر محورهای مهم این اجلاس مجازی خواهد بود.