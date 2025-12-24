پخش زنده
امروز عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی مجموعا به طرفیت حدود ۷۰۰ مگاوات در میل نادر، مرزهای شرقی کشور، با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ساتبا، امروز (۴ شنبه سوم دی ماه) عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی مجموعا به طرفیت حدود ۷۰۰ مگاوات در میل نادر، مرزهای شرقی کشور، با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز میشود که با افزایش سرمایه گذاری، ظرفیت این دو نیروگاه به حدود یک هزار مگاوات میرسد و با تزریق برق تولیدی آن به شبکه سراسری، پایداری برق استان سیستان و بلوچستان نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
همچنین این دو نیروگاه با سرمایهای افزون بر ۵۰۰ میلیون دلار احداث خواهد شد.