گردهمایی دو روزه سرگروهها و سرمربیان درس آمادگی دفاعی کشور به میزبانی استان کرمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان. گردهمایی سرگروهها و سرمربیان درس آمادگی دفاعی سراسر کشور با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان، معاونا آموزش متوسطه و جمعی از مسئولان کشوری در بندرعباس آغازشد.
گردهمایی سرگروهها و سرمربیان درس آمادگی دفاعی سراسر کشور با هدف توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و آموزشی مربیان این حوزه، طی روزهای سوم و چهارم دیماه در مرکز آموزشی عقیدتی شهدای هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار شد.
در آیین افتتاح این گردهمایی که با حضور مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کرمان و هرمزگان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور همراه بود، بر اهمیت نقش درس آمادگی دفاعی در تربیت نسل جوان و ضرورت بازنگری و بهروزرسانی محتوای آموزشی این درس تأکید شد.
این گردهمایی دو روزه با برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و تبادل تجربه میان سرگروهها و سرمربیان سراسر کشور ادامه یافت و زمینهای برای ارتقای توانمندیهای علمی و اجرایی فرهنگیان در حوزه آموزش دفاعی فراهم آورد.
دبیرخانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعی در استان کرمان مستقر است.