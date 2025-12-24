به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک گفت: این شمار از هزار و ۱۱۷ هکتار از مزارع پرورش میگو در این شهرستان برداشت شده است.

علی اصغر زارعی افزود: میگوی‌های پرورشی از نوع وانامی است.

وی گفت: محصولات تولیدی عمدتاً به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، روسیه و چین صادر می‌شود.

رئیس شیلات شهرستان جاسک افزود: نبود زیرساخت‌های مناسب به ویژه راه‌های دسترسی و برق، به عنوان مهم‌ترین چالش برای پروش میگو است.

بیشتر بخوانید؛ رتبه نخست بودجه دولتی به هرمزگان اختصاص دارد

زارعی با اشاره به بارندگی‌های هفته گذشته در هرمزگان گفت: سیلاب به سایت‌های پرورشی در مناطق گاوبندی، سورگلم، گزی میانی، گزی جنوبی و کوه مبارک خسارت وارد کرده و بررسی دقیق خسارات در دست بررسی است.

وی افزود: امسال حدود۴۰۰ میلیون قطعه لارو میگوی وانامی در چهار مرکز تکثیر میگو در شهرستان جاسک تولید شده است.

زارعی گفت: لارو‌های تولید شده علاوه بر مصرف استان بقیه به استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان ارسال می‌شود.